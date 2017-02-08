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Çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüleri yaralandı.

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Çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinden şehir merkezi istikametine seyreden Mustafa Poyrazoğlu idaresindeki 46 E 1638 plakalı otomobil ile Celalettin Gök’ün kullandığı 46 VG 601 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler Poyrazoğlu ve Gök yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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