Çarpışan ciple otomobili götürmeye gelen çekici de kazaya karıştı

Elbistan’da 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan ciple otomobili, olay yerinden götürmek için çağrılan çekici de sanayi çıkışında otomobille çarpıştı. Peş peşe yaşanan kazalarda 4 araç sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İlk kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Göktürk Caddesi kavşağında yaşandı. Yusuf Ç.’nin kullandığı 27 SS 667 plakalı ciple Mesut Ş. idaresindeki 46 VH 995 plakalı otomobil çarpıştı. Mesut Ş.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Mesut Ş., araç içerisinde sıkışırken diğer sürücü Yusuf Ç. de hafif şekilde yaralandı. Mesut Ş.’yi sıkıştığı sürücü koltuğundan çıkarmak için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Mesut Ş., itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ambulansına alındı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında büyük çaplı hasar gören araçları olay yerinden götürmek için çağrılan Ahmet A. yönetimindeki 46 VB 921 plakalı çekici ise, Binali Yıldırım Bulvarı’nın sanayi sitesi girişinde Aykut Y. idaresindeki 46 VL 128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, çekici ve otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücülerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.











