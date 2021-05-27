Çardak’ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre merkez üssü Göksun ilçesinin Çardak mahallesi olan depremin saati 08.49 olarak kayıtlara geçti. AFAD’a göre yerin 10 kilometre, Kandilli Rasathanesi’ne göre de yerin 7,4 kilometre altında yaşanan depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Deprem sonrasında herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çardak fayı 500 yıldır enerji biriktiriyor

Elbistan’ın da üzerinde bulunduğu Çardak fayı, yaklaşık 500 yıldır 7.0 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretmedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Alican Kop, Elbistan’ın da üzerinde bulunduğu Çardak fay hattının, son olarak 1544 yılında yaşanan 7 büyüklüğündeki depremden bugüne kadar enerji biriktirdiğini açıklamıştı. “Bu fayda gecikmiş ciddi ve büyük bir deprem riski olduğunu öngörebiliriz’ diyen Kop, Çardak fayıyla eşdeğer durumdaki faylarda şiddetli depremlerin 400 yılda bir seyrettiğini anlatmıştı.