Çardak’ta 150 yıllık hayrat kurbanı geleneği bu sene de devam etti

Tüm mahalle sakinlerinin karınca kararınca katkıda bulunması ile alınan 13 büyükbaş ve 3 te küçükbaş kurbanlık, bereketli ve kazasız bir yıl dileğiyle tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi. Kurban edilen hayvanların etleri ise, başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere tüm mahalle halkına eşit miktarda dağıtıldı.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi, birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşma duygusunun en güzel örneklerinden birini yaşatmaya devam ediyor. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu elma yetiştiricisi olan mahallede, her yıl Nisan ayında tüm vatandaşların katkısı ile kurbanlık alınıyor. Gerek mahallede oturan gerekse de mahalle dışında yaşayan Çardaklılar, atalarından ve dedelerinden gördükleri bu anlamlı geleneği yaşatmak için ellerinden gelen katkıyı sunuyor. Alınan kurbanlıklar, genci yaşlısı ve kadını erkeği tüm mahalle sakinlerinin katıldığı bir organize ile dualar ve tekbirler eşliğinde kesiliyor. Kesilen kurbanlıkların etleri ise, ihtiyaç sahibi ailelerden başlamak üzere hanedeki yaşayan kişi sayısına göre dağıtılıyor. 150 yıldan fazla bir süredir devam eden bu gelenek sayesinde Çardak Mahallesi, deyim yerindeyse senede 2 kez kurban bayramı kutlamış oluyor.

Yaklaşık 2 asırdır süren geleneğin bu yılki organizasyonu için 100 bin liranın üzerinde bir para toplandı. Bu para ile 13 adet büyükbaş, 3 de küçükbaş kurbanlık alındı. Kurbanlıklar, topluca edilen duanın ardından mahalle mezarlığında hazırlanan alanda kesildi. Daha sonra pay edilen kurban etleri, öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine olmak üzere hanede yaşayan kişi sayısına göre mahalle halkına dağıtıldı.