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Cansız bedeni bulunan Salih Er’le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Elbistan'da kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulunan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaşın, kardeşi tarafından yabani hayvan zannedilerek tabanca ile yanlışlıkla vurulduğu iddia edildi.

Cansız bedeni bulunan Salih Er’le ilgili acı gerçek ortaya çıktı
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Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er’den, 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde mısır sulamak için Üçgöz mezrasındaki tarlaya gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Er’in cansız bedeni, kaybolduktan 3 gün sonra ağabeyi tarafından kendi tarlalarına yakın bir mevkideki ayçiçeği tarlasında bulunmuştu. Er’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Burada yapılan ön otopside Er’in kafasında kurşun yarası tespit edildi. Bu durum üzerine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Jandarma ekipleri, engelli vatandaşın kardeşi C.E.’nin ifadesine başvurdu. C.E’nin olay günü tarlada çalıştığı sırada ayçiçeği tarlasından gelen sesler üzerine, yabani hayvan zannederek sesin geldiği yöne tabanca ile bir el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, sorgunun ardından C.E’yi gözaltına aldı.

Salih Er'in cansız bedeni ise, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.






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Cansız Bedeni Bulunan Salih Er’le Ilgili Acı Gerçek Ortaya çıktı
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Elbistanlı Kız 1 hafta önce

Yabani hayvan sanıp rastgele ateş et ve kafasından vur. Madem vurdun ses geliyordu gelmez oldu gidip bi bak bakalım ölen nasıl bir hayvan.. Ya da konu komşuya söyle tarlada yabani hayvan sesi duydum ,ateş ettim gidip bakmaya cesaret edemedim gidip bi bakalım neyin nesidir desene çerleyesice!.. Heyyy yavrum heyyy!.. Bu işin altından bir bit yeniği çıkmazsa hiç şaşırmayın. Vefat eden abiye Allah rahmet eylesin. Bizim evin karşısındaki yemciye gelir yem alırdı.. Ebebebeebebe diye sesini duyar çıkar bakardık. Zararsız, sevimli, sempatik bir abiydi. Mekanı cennet olsun inşAllah. Nurlarda uyusun.:(((

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AFŞİNLİ 1 hafta önce

Kim kimi yiyor yav? Yabani hayvan sanmış. Afrikadamı yaşıyorsun sen kardeşim. Yazıktır günahtır yav.

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Mehmet DOĞAN 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yüce rabbim cennetine alır inşaAllah Çarşı caamisine çok emek sarfetti hakkını helal eder inşaAllah Ruhun şad olsun

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lokantacı kadir akdaş ankara 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Atilla Aksu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok acı bir olay Allah kimsenin başına vermesin Ailesini Allah sabır versin

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Burtulu 1 hafta önce

Cocuklugumun abisi korumacim rabbim sana rahmeti ile muamele etsin

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Vatandaş 1 hafta önce

Ne alaka o zaman herkes ses gelen yere sıksın bu nasil bir ifade

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Elbistan 1 hafta önce

Ne istedi ağzı var dili yok kulağı var duymuyor bu kadar da olmaz ya insanlık nereye gidiyor böyle

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