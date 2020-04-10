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Canlı mühre ile keklik avı cezasız kalmadı

Elbistan’da canlı mühre ile yasadışı olarak keklik avı yaparken yakalanan bir şahsa, idari para ve tazminat cezası kesildi.

Canlı mühre ile keklik avı cezasız kalmadı
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Canlı mühre ile yasadışı olarak keklik avlananlar, ötüşüyle dikkat çeken bir kekliği, kafese koyarak kekliklerin doğal yaşamının olduğu bölgeye götürüyor. Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani keklikler ise kurulan tuzaklarla yakalanıyor. Bölgede de bu yöntemle kaçak avcılığın önlenmesi için geniş çaplı çalışma yapılıyor. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri ile Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, koruma kontrol faaliyetlerinde bir şahsın yasadışı olarak canlı mühre ile yaptığını tespit etti. Şahsın, canlı mühre olarak kullandığı 2 adet keklik, tuzak ve kafeslere de el konuldu. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası kesildi. Keklikler ise doğaya salındı.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği belirtildi.

 


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Canlı Mühre Ile Keklik Avı Cezasız Kalmadı
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