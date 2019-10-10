Canlı hayvan satıcısı, bakıcı ve nakliyeci eğitimi verilecek

Konu hakkında açıklama yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Nuri Günen, başvuruların, istenilen belgelerle birlikte 5 Kasım günü mesai bitimine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılacağını söyledi.

Günen, “Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, 6 Kasım 2019 tarihinde nakliyeci, sürücü, bakıcı ve canlı hayvan satıcısı eğitimi kursu ve sınavı yapılacaktır. Başvurular, istenilen belgelerle birlikte 5 Kasım 2019 tarihine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat edenler, 6 Kasım günü saat 09.00’da Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim kurslarına ve sınavlara katılmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir” dedi.