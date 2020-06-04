Canlı hayvan satıcıları, nakliyecileri ve bakıcılar için eğitim kursu

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, nakliyeci yetki belgesi, sürücü yeterlilik belgesi, bakıcı yeterlilik belgesi ile uzun yolculuklarda nakil yapacak karayolu nakil aracı için nakil belgesi almak isteyenler için eğitim kursu açtı. Başvurular yönetmeliklerde belirtilen belgelerle birlikte 9 Haziran tarihine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacak. Müracaat edenler ise 10 Haziran 2020 tarihinde saat 09.00’da Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitim kursu ve sınavlara katılmak mecburiyetinde olacak.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan duyuruda, “4/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Hakkında Yönetmelik' ile canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, ‘Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi', hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere ‘Nakliyeci Yetki Belgesi', hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarına ‘Nakil Aracı Onay Belgesi' alma zorunluluğu getirilmiştir. Veteriner Sağlık Raporu tanziminde ve nakil esnasında bahse konu belgeler aranacaktır. Ayrıca 08.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında canlı hayvan satıcılarının eğitime tabi tutularak sertifikalandırılması, kayıt altına alınması gerekmektedir” denildi.