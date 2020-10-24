Canlarını ve hayvanlarını son dakikada kurtardılar

Yangın, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi’ndeki bir besi ahırında çıktı. Edinilen bilgiye göre, besi ahırının samanlık olarak kullanılan bölümünde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Tüm samanlığı saran alevler, bakıcıların kaldığı evi ve hayvanların olduğu bölümü de tehdit eder hale geldi. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangında, içeride bulunan hayvanlar, zincirleri çözülerek araziye salındı. Hayvanları kurtarmak için dumanla kaplı ahıra giren bakıcılar, kendi canlarını da tehlikeye attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Samanlığın duvar ve çatı bölümleri, alevlere müdahaleyi kolaylaştırmak için iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangından son anda kurtulan vatandaşlar, söndürme çalışmalarını gözyaşları ile izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken tonlarca saman da kül oldu. Jandarma, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.



