banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Canlarını ve hayvanlarını son dakikada kurtardılar

Elbistan’da bir besi ahırının samanlığında çıkan yangında tonlarca saman küle dönerken, alevlerin sardığı evde yaşayanlar, kendi canlarını ve hayvanları son anda kurtardı.

Canlarını ve hayvanlarını son dakikada kurtardılar
banner17
banner43

Yangın, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi’ndeki bir besi ahırında çıktı. Edinilen bilgiye göre, besi ahırının samanlık olarak kullanılan bölümünde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Tüm samanlığı saran alevler, bakıcıların kaldığı evi ve hayvanların olduğu bölümü de tehdit eder hale geldi. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangında, içeride bulunan hayvanlar, zincirleri çözülerek araziye salındı. Hayvanları kurtarmak için dumanla kaplı ahıra giren bakıcılar, kendi canlarını da tehlikeye attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Samanlığın duvar ve çatı bölümleri, alevlere müdahaleyi kolaylaştırmak için iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangından son anda kurtulan vatandaşlar, söndürme çalışmalarını gözyaşları ile izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken tonlarca saman da kül oldu. Jandarma, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Canlarını Ve Hayvanlarını Son Dakikada Kurtardılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.