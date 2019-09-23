Çanakkale’de tarihe tanıklık ettiler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Muhtarlar Akademisi kapsamında düzenlenen eğitim programına katılan muhtarlar Bursa ve Çanakkale’yi gezdi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği program kapsamında Elbistan’da görevli muhtarlar ilk olarak Bursa şehrinde Ulu Camii, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile 1326 Bursa Fetih Müzesini gezdi. Ardından Çanakkale’ye geçen muhtarlar burada da Kilitbahir, Namazgah Tabyası, Soğanlıdere Sargı Yeri, Abide, Alçıtepe, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliğini ziyaret etti.

Başkan Alagöz’den teşekkür

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Elbistan Muhtarlar Akademisi programını hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün destek ve katkıları ile Bursa ve Çanakkale şehirlerimizde tarihimize tanıklık ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese şahsım ve muhtar arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

















