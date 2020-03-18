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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlamalarına sade tören

Elbistan’da 18 Mart Deniz Zaferi’nin 105.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programı, çelenk sunma töreni ile tamamlandı.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlamalarına sade tören
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Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü kutlamaları, koronavirüs nedeniyle minimum seviyedeki katılımcının yer aldığı çelenk sunma töreni ile gerçekleştirildi.  Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ile kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda Atatürk büstüne Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 18 Mart törenleri de tamamlanmış oldu.












Yerel Manşetler
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