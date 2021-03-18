Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı

Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirterek tarih sayfalarına altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamındaki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Atatürk anıtına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından programın devamı Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kümbet Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kümbet Ortaokulu Müdürü Derviş Kanat, “Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yâri Çanakkale. Kınalı kuzuların, gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı yerdir” dedi.

Kanat, şöyle konuştu:

“Çanakkale, madalyonun bir tarafında batının vahşi sömürü anlayışı ve caniliği varken diğer tarafında masum ve haklı milletlerin var olma mücadelesi bulunmaktadır. Çanakkale cephesi, 1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephesini oluşturmaktaydı. Tüm askerlerimizin yüreğinde vatan sevgisinin yanı sıra gelecek kuşakların Türk bayrağı altında yaşama şerefinden yoksun kalmamaları arzusu yatmaktaydı. Bu arzu, Çanakkale cephesini baştan sona dolduran aşılmaz bir güç duvarı oluşturmuştur. Ulu Önder’in ‘ben size taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum’ sözünden güç alarak canından vazgeçen askerlerimizin olağanüstü çabaları ile düşman güçlerine ‘Çanakkale geçilmez’ dedirtmiştir.”

Çanakkale’nin, modern Türkiye’nin önsözü olduğu dile getiren Kanat, “Çanakkale, sadece cephedekilerin değil geride kalanların da savaştığı bir kahramanlık destanıdır. Hemen hemen her haneden bir kişi cepheye gitmiştir. Birçok evde analar yetim evlatları ile yalnız kalmıştır. Okulların büyük kısmında öğrenci ve öğretmen yokluğundan eğitim yapılamamıştır. Böyle bir başarıyla milletimizin makus talihini de yenmiştir. Türk’ün ateşten gömlek giydiği bu var olma mücadelesinde yüce Türk milleti topuyla, tüfeğiyle, kanıyla bayraklaştırmak istediği bağımsızlığı, karşısındaki muazzam güce rağmen yılmadan ve fedakarca kazanmıştır. Çanakkale, modern Türkiye’nin önsözü, Anadolu’nun tapusudur. Çanakkale, tüm Türkiye’dir” dedi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. Etkinlik, kısa video gösterisinin izlenmesinin ardından öğrencilerin Çanakkale Zaferi’ni anlatan türkülerin koro tarafından seslendirilmesi ile sona erdi.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma görevlileri, şehit aileleri ve gaziler ile kurum amirleri katıldı.