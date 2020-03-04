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Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy temalı yarışmanın başvuruları başladı

Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği okullar arası ödüllü ’Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy’ temalı resim ve kompozisyon yarışması için başvuruların alınmaya başlandığını söyledi.

Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy temalı yarışmanın başvuruları başladı
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Ortaokullar arası düzenlenen yarışmaya başvuruların 31 Mart 2020 Salı gününe kadar yapılabileceğini ifade eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, yarışmaya katılmak isteyen öğrencileri başvuru için müftülüğe davet etti.

 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın, milli ve manevi değerlere yönelik bir farkındalık oluşturmak, gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, yapıldığını kaydeden Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl ‘Çanakkale Zaferi Mehmet Akif Ersoytemalı ortaokullar arası resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller verilecek. Elbistan İlçe Müftülüğü olarak, biz de ilçemizde 31 Mart 2020 tarihine kadar başvuruları alacağız. İlçemizdeki okullarımıza yarışma ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Rabbimiz çocuklarımızı, gençlerimizi her türlü, kötü alışkanlık, sapık inanç ve ideolojilerden korusun. Geleceğimizi imanlı, inançlı, şuurlu, iddialı, dinini, peygamberini tanıyan, milli ve manevi değerlerini bilen gençlerle aydınlatsın” dedi.

 


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