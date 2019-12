Can Kulağı Projesi’nde yardımlar sürüyor

Can Kulağı projesi kapsamında Elbistan Belediyesi ve STK’ların el ele vererek oluşturduğu çalışma kapsamında vatandaşların evlerinde ihtiyaç fazlası olan eşyaları, yine bu eşyalara ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan ayı itibariyle belediyemiz ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Can Kulağı projesi devam ediyor. Bu kapsamda daha önce bebek giysilerinden, çocuk ve büyük bedenlere, yazlıktan kışlığa, elbiseden ayakkabıya varıncaya kadar her türlü ihtiyaca cevap verebilen giyim marketleri oluşturmuş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış ve ulaştırmaya devam etmekteyiz. Şu an için ise evlerinde ihtiyaç fazlası eşyaları olan vatandaşlarımızdan, hayırsever esnaflarımızdan ve STK’lardan alınan koltuk takımından beyaz eşyaya ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma temalı bu projemiz ile beyaz eşya ve koltuk takımı ihtiyacı olan ailemize bu yardım yapılmıştır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ortak akılla birlikte hareket eden Can Kulağı projemiz, iş bölümünde bulunarak ihtiyaç sahibi daha fazla insana ulaşmayı hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.