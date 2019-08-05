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‘Can Kulağı’ projesi, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Elbistan Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu yıl ilk kez hayata geçirilen ‘Can Kulağı’ projesiyle kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

‘Can Kulağı’ projesi, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
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Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurbanın paylaşmak anlamına geldiğini belirterek, “Kurban paylarımızı mazlumlar ve yetimlerle paylaşalım, bayram olsun ve yüzler gülsün” dedi.

Elbistan Belediyesi, dernek ve vakıflarla birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Can Kulağı’ projesi ile vatandaşlardan toplanacak kurban payları, ilçede yaşayan başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülerek teslim edilecek. Kurban payı bağışları, bayramın 1.gününden itibaren Elbistan Belediyesi Aşevi’nde kabul edilecek. Bağışlar, bayramın 4.gününe kadar alınacak. Toplanan kurban payları, daha sonra belirlenen ailelerin evlerine götürülecek.

‘Can Kulağı’ adı verilen sosyal sorumluluk projesiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlara seslenerek, “Gelin, kurban bereketini, bir yetim ile bir mazlum ile paylaşalım. Onların da bayramı olsun ve dualarında yerimiz bulunsun” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Can Kulağı adını verdiğimiz projemizle, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize, hayırsever vatandaşlarımızın kurban paylarını ulaştıracağız. Kurbanın özü, paylaşmaktır. Biz de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte değerli hemşerilerimizin kestiği kurbanların etlerini, yetimin, mazlumun sofrasına ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu bayramda kapısını çalacakları bekleyen ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olalım ve yüzlerini güldürelim. Bayramın asıl güzelliği, ihtiyaç sahibi ailelerimizle kurban etini, gönlümüzdeki sevgi ile paylaşmaktır. Biz de bu amaçla kollarımızı sıvadık. Kurban etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen vatandaşlarımızdan bayramın 1.gününden itibaren 4 gün boyunca kurban payı bağışı alacağız. Elbistan Belediyesi Aşevi’nde toplanacak kurban etleri, paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülecek.”

Projeye destek verecek vatandaşlara şimdiden teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Kurban, paylaşmaktır. Elbistan Belediyesi ile vakıf ve derneklerimizle yürütmüş olduğumuz ‘Can Kulağı’ projemize siz değerli hemşerilerimizin desteklerinizi bekliyoruz. Kampanyamıza vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.


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Fatih 3 hafta önce

Ben kendi akrabalarıma,kendi etrafimdaki kurban kesemeyen İNSANLAR a vereceğim....ilkönce yakinlardan başlamak lazım...

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