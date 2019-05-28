“Can Kulağı” Projesi Giyim Marketi açtı

Can Kulağı Projesi kapsamında Elbistan Belediyesi ve STK’ların el ele vererek oluşturduğu havuzdan giyim marketleri açıldı. Bebek giysilerinden, çocuk ve büyük bedenlere, yazlıktan kışlığa, elbiseden ayakkabıya varınca kadar her türlü ihtiyaca cevap verebilen giyim marketleri, Belediyenin öncülüğünde “Beşir Derneği ve İyilik-Der’in aracılığıyla açılarak sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara Ramazan Bayramı’nda yardımında bulunuyor.

Ortak akılla birlikte hareket eden Can Kulağı Projesi, iş bölümünde bulunarak ihtiyaç sahibi daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor. İyilik-Der yetimlere yardım ederken, Beşir Derneği ise ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Ramazan Bayram’ına kadar sürecek olan yardımlar için vatandaşlarında katkı sunması beklenirken, Belediye ve STK’lar kendisine kayıtlı listeleri karşılaştırarak ortak liste oluşturup ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İyilik-Der Güneşli Mahallesi Güneşli Cami yanında, Beşir Derneği ise Dulkadiroğlu Caddesi Sönmezler Mobilya arkasında açtıkları “Giyim Marketleri” ile Ramazan Bayram’ında ihtiyaç sahiplerini bekliyor.



















