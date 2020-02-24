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Can Kulağı Platformu'ndan İdlib'e yardım çadırı

Elbistan’da, Suriye’nin İdlib şehrinin güney kırsalında göç eden ailelerin yerleştirildiği kamplarda yaşayan insanlara yardım amacıyla Can Kulağı Platformu tarafından ‘Mazluma Çatı Olalım’ adlı yardım kampanyası başlatıldı.

Can Kulağı Platformu'ndan İdlib'e yardım çadırı
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Elbistan’da, Suriye’nin İdlib şehrinin güney kırsalında göç eden ailelerin yerleştirildiği kamplarda yaşayan insanlara yardım amacıyla Can Kulağı Platformu tarafından ‘Mazluma Çatı Olalım’ adlı yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde, Elbistan’da Çarşı Atik Camii yanında çadır hazırlandı. 26 Şubat günü akşam saatlerine kadar yardımların kabul edileceği çadıra gelen Elbistanlılar, kışlık elbise, gıda ve nakdi yardımlarda bulundu. Bazı çocuklar, kumbaralarındaki parayı getirerek İdlib’teki akranlarının yaralarının sarılması için bağışladı.

Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Can Kulağı Platformu Sözcüsü Azime Okumuş, “Millet olarak her zaman mazlum ve mağdur milletlerin yanında olmuşuzdur. Elbistan’da da bunun güzel bir örneğini daha yaşıyoruz. İdlib’teki savaş mağduru mazlumlara destek olmak ve yaralarını sarmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Can Kulağı Platformu olarak birçok sivil toplum kuruluşu bu kampanyanın bir parçası oldu. İdlib'deki mazlum kardeşlerimize sıcak bir yuva, güvenli bir çatı olmak istiyoruz. Mazlum insanlar varken, bizim gibi asil bir millet sessiz kalamıyor, kalamayız da. En küçüğünden, en büyüğüne Elbistan halkımızın bu kampanyaya destek olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu bizler için mutluluk verici bir durum.

İdlib’te dünyanın gözü önünde katledilen insanlar hayatta kalabilmek için mücadele ediyor. Suriye’de soğuk kış günlerinde, ağaç altlarında, açık alanlarda ve çamurların içine kurdukları çadırlarda yaşama tutunan çocuk, genç, yaşlı milyonlarca savaş mağduru Müslüman hayırseverlerden destek bekliyor. Yardım çadırımız, 26 Şubat gününe kadar açık olacak. Kışlık elbise, gıda ve nakdi yardımları kabul ediyoruz. Kampanyamıza destek olan herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.


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