Çamura batan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Çilingir Çayırı olarak adlandırılan bölgede otlayan inek, sulak alanda çamura saplandı. İneğin sahibi olan vatandaş, çamura gömülen hayvanı çıkarmak için uğraş verse de başarılı olamadı. Kafası suya batmak üzere olan ineği kurtarmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekipleri devreye girdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineğe halat bağlamak için diz boyu su ve çamurla mücadele verdi. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktör tarafından çekilerek çamurdan kurtarıldı.

Hayvanın sahibi, ineğinin kurtulması için büyük uğraş veren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.