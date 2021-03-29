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Caminin 15 yıllık misafiri geri döndü

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde bulunan bir caminin kubbesine yuva yapan leylek, baharla birlikte yuvasına döndü.

Caminin 15 yıllık misafiri geri döndü
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Her yıl temmuz ayından sonra sıcak memleketlere göç eden leylekler, ilkbaharın başlamasıyla yuvalarına geri döndü. Elbistan’ın farklı yerlerindeki çok sayıda yuva, leyleklerin gelmesiyle hareketlendi. Leylekler, yuvalarının bozulmuş bölümlerini yeniden yapıyor. Bu yuvalardan biri de İğde Mahallesi’nde bulunan Bağlarbaşı Cami’in kubbesinde bulunuyor. 15 yıldır kubbe üzerine yuvan leyleğin de geri dönmesi mahalle halkını sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden Yahya Marangoz, Bağlarbaşı Cami’in misafirinin geri dönmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirten Marangoz, “Leylekler bizim için özel sevgisi olan, göçmen kuşlar. Başta mahallemiz olmak üzere çevremizde birçok leylek yuvası bulunuyor. Bunlardan biri de Bağlarbaşı Cami’in kubbesinin üzerinde. Bu yuvanın misafiri 15 yıldır geliyor. Bu yıl da gelen misafirimizi görünce sevindik. Şimdi yuvasını tamir ediyor. Onların gelmesini, baharın gelmesi, tabiatın canlanması olarak görüyoruz. Bizlere baharı müjdeliyorlar” dedi.

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Caminin 15 Yıllık Misafiri Geri Döndü