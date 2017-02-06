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Camını kırdığı işyerinden şans kuponu ve bozuk para çaldı

Elbistan’da kimliği belirsiz bir kişi, Ceyhan Mahallesi’nde bulunan şans oyunları oynanan bir işyerinden şans kuponu ve bozuk para çaldı.

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Camını kırdığı işyerinden şans kuponu ve bozuk para çaldı

Elbistan’da kimliği belirsiz bir kişi, Ceyhan Mahallesi’nde bulunan şans oyunları oynanan bir işyerinden şans kuponu ve bozuk para çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Devlet Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde şans oyunlarının oynandığı işyerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyerinin camını kırarak içeride bulunan ve ‘kazı kazan’ olarak adlandırılan şans kuponları ile bozuk paraları çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı, işyeri sahibinin sabah dükkanını açmak istemesiyle ortaya çıktı. İşyerine geldiğinde camının kırık olduğunu gören işyeri sahibi, hemen polise bilgi verdi. Polis ekipleri, işyerindeki güvenlik kamerasındaki görüntülerden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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