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Camilerin eksikleri tespit ediliyor

Elbistan Belediyesi ilçe merkezinde bulunan tüm camilerde bakım onarım ve tamirat için tespit çalışmalarına başladı.

Camilerin eksikleri tespit ediliyor

Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapmaları için camilerde yenileme çalışması yapmayı hedefleyen Elbistan Belediyesi, eksiklerin tespiti için incelemeler başlattı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, planlanan çalışmaların bahar ayı ile start verileceği belirtildi. Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve manevi bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemiz genelinde bulunan tüm camilerde eksikliklerin giderilerek tamamlanması adına tespit çalışmalarımız başladı. İncelemelerimizde genellikle camilerimizde boya, fayans tamiratı, muslukların tamiratı, abdesthanelerin bakım ve onarımı, bankların yenilenmesi gibi eksikleri belirledik. Belirlenen bu eksiklikler planlı bir program çerçevesinde yeni hizmet dönemimizde yapılacaktır. Halkımızın yoğun olarak kullandığı merkez camilerden biri olan Ulu Camii’nde bazı bakım ve onarım çalışmaları şu an devam etmektedir. Bu kapsamda camii yanında bulunan abdesthane bölümünde eskiyen çatı kaldırılarak şadırvanda ve musluklarda bakım onarım yapılmıştır” denildi.



 


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