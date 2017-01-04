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Camilerden kablo çalan şüpheli, tutuklandı

Elbistan’da girdiği camiden kablo çalan 41 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Camilerden kablo çalan şüpheli, tutuklandı

Elbistan’da girdiği camiden kablo çalan 41 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Pınarbaşı Cami’inde önceki gün sabah saatlerinde yaşanan kablo hırsızlığının faili olduğu belirlenen 41 yaşındaki A.K., yakayı ele verdi. Camideki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelin eşkâlinden yola çıkarak kimliğini belirledi. Şüphelinin ev adresi ve gidebileceği yerlerde devriye atan polisler, eşkâle uyan bir şahsı durdurdu. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahsın, yapılan kontrollerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, gözaltına alınan A.K.’nin (41) daha önce de başka bir camideki hırsızlıkla bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


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