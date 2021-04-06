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Camilerde teravih namazı kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs vakalarındaki artışa bağlı olarak teravih namazlarının camide kılınmayacağını açıkladı.

Camilerde teravih namazı kılınmayacak
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Artan korona vakaları neticesinde kısıtlamalar geri gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, oruçluyken aşı olma konusuyla ilgili de, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

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Camilerde Teravih Namazı Kılınmayacak