Camilerde tabure ve sandalyede namaz kılma uygulaması kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 81 il valiliği ve il müftülüğüne gönderdiği yazı ile cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişinin, oturarak kılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimselerin namaza ayakta başlamaları, rükûdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapmaları, ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişilerin namaza ayakta başlamaları, secdeden sonra namazı oturarak tamamlamaları, namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıkların bu konuda meşru mazeret olarak görülmemesi, dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun görülmüştür."

İma ile namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçildiği ifadelerinin de yer aldığı yazılı açıklamada, cami ve mescitlerin içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacağı da açıklandı.

Bu konuyla ilgili de, “Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır. Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımızın namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları hususu titizlikle anlatılacaktır" denildi.