Camiler, çocuklarla şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim öğretimi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği yaklaşık iki aylık eğitim dönemini kapsayan Yaz Kur’an Kursları başladı.

‘Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun’ temasıyla eğitim dönemine başlayan yaz kurslarında ülke genelinde 3 milyondan fazla öğrenciye Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmesi hedeflenirken, Elbistan’da da bu sayının 5 binin üstüne çıkması bekleniyor. Kümbet Mahallesi Şehitler Camii’nde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarının açılış programına katılan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, camileri şenlendiren çocuklarla bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okudular. Programda daha sonra mikrofona Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç davet edildi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin çocuğun Yaz Kur’an Kurslarına katıldığını belirten Müftü Kılınç, bu yıl da aynı sayıya yaklaşılacağını ifade etti.

Kurs kayıtlarının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, 17 Haziran’da başlayan Yaz Kur’an Kurslarının 9 Ağustos’a kadar devam edeceğini söyledi.

Yaz Kur’an Kurslarını çok önemsediklerini belirten Müftü Kılınç “Sevgili çocuklar, Sizler bizim en aziz misafirlerimizsiniz. Aynı zamanda sizlerle buluşmak bizim için en büyük mutluluktur. Çünkü sizler cennet güllerisiniz. Camilerimize, Kur'an Kurslarımıza hoş geldiniz. Camiler ve Kur'an kursları sizlerle şenlendi. Ahirette de cennet şenlenecek sizlerle. Sizi ve sizleri gönderen ailelerinizi tebrik ediyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bütün hizmetlerimiz daha çok bugünü inşa etmeye yönelikken, yaz kurslarımız milletimizin geleceğini inşa edecek olan sizlere yöneliktir. Tarih sahnesinde bize süreklilik kazandıran, kimliğimizin mayası olan yüce dinimizi ve yüce Kitabımızı öğretme imkanı verdiği için, ülkemizin her köşesinden Allah'ın varlığı ve birliğinde ve sevgili Peygamberimizin sevgisinde sizleri buluşturan bir duygu birlikteliği inşa ettiği için yaz kursları hizmeti çok çok önemlidir.

Din eğitimi önemlidir. Din eğitimi doğru verildiği zaman, çocuklarımızın ve gençlerimizin fıtratına uygun, doğru bilgilerle donatıldığı zaman hayatın her alanında onları başarılı kılar. Bu topraklarda asgari seviyede bir din eğitimi almayan bir çocuğumuzun, bu ülkenin tarihinden, kültüründen haberdar olması mümkün değildir. Asgari seviyede din eğitimi almayan bir çocuğumuzun, bir gencimizin bu toprakların türkülerini, şarkılarını bile anlaması mümkün değildir. Din, tarihimizi, medeniyetimizi ve kültürümüzü inşa eden bir değerler manzumesidir. Din öğretimi başkadır, din eğitimi başkadır. Din öğretimi sadece din konusunda çocuklarımızı bilgilendirir. Ancak din eğitimi çocuklarımızın aynı zamanda dinin o yüce değerlerini yaşamayı, o değerlerle birlikte yükselmeyi, o değerlerle birlikte yücelmeyi öğreten bir eğitimdir” şeklinde konuştu.

‘Bir millet eğer çocuklarına değer vermezse, onları iyi yetiştiremezse o milletin geleceğini görmesi mümkün değildir’ diyen Müftü Kılınç, “Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük değer, öncelikle onları bize bağışlayan Rablerini onlara öğretmektir. Peygamber sevgisini onların o minik yüreklerine yerleştirmek anne baba olarak bizlerin en büyük vazifesidir. Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı bu güzel faaliyete çocuklarımızı gönderelim. Çocuklarımız Allah'ın evlerinde, cami atmosferinde, mihrabın, minberin arasında Allah'ın kitabını öğrenme nimetinden mahrum bırakmayalım. Camiye gelen çocuklarımızı Allah'ın misafirleri olarak kabul etmeliyiz. Onlara karşı güler yüzlü, tatlı dilli, hoşgörülü, sevecen bir şekilde yaklaşmalıyız. Onlara Allah'ın kitabını öğretmek büyük bir nimettir. Onlarla dost ve arkadaş olalım. Tıpkı Peygamberimiz gibi. O en güzel çocuk dostuydu. Güler yüzü eksik etmeyelim. Onlarla birlikte zaman geçirelim.

Eğer biz büyükler camilerde saf tutup namaza durduğumuzda arkadan çocuk cıvıltıları gelmiyorsa geleceğimizden endişe etmeliyiz. Bilakis bu cıvıltıları zikir gibi görmeliyiz. Caminin tesbihatıdır o sesler. Camileri cennet bahçelerine çevirmek istiyorsak çocuklarımızla doldurmalıyız camilerimizi. Bu vesileyle Yaz Kur'an Kurslarımızın Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz eder, bütün halkımızı saygı ve sevgilerimle candan selamlıyorum” dedi.