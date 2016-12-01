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Camiden radyo çaldı!

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi’nde yer alan Molla Gürani Cami’in içinde bulunan ve vaaz dinlemek için kullanılan eski radyo-kasetçalar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, camide bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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Camiden radyo çaldı!

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi’nde yer alan Molla Gürani Cami’in içinde bulunan ve vaaz dinlemek için kullanılan eski radyo-kasetçalar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, camide bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kafasında kasketi olan, beyaz montlu kimliği belirsiz şahıs, akşam saatleri yaklaşırken namaz için kapısı açık camiye girdi. Elinde de sarı bir poşet olan kimliği belirsiz şahıs, cami içerisinde bir süre gezindi. Caminin boş olmasını fırsat bilen şahıs, duvara kenarındaki kitaplığın üstünde duran ve vaaz dinlemek için kullanılan radyo-kasetçaları gördü. Camideki güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu fark etmeyen ve etrafını kontrol ettikten sonra camide kendisinden başka kimse bulunmadığına emin olan şüpheli, radyo-kasetçaları alarak hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkıp gitti.

Hırsızlık olayı ise, cami imam hatibinin içeride yaptığı kontrolde ortaya çıktı. Radyo-kasetçaların yerinde olmadığını gören cami imam hatibi, güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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ASY 3 hafta önce

Bu kadar mı düştünüz zengin mi oldun radyoyla o kadar insanın parasıyla alınıyor Allah Belanı Versin

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:) 3 hafta önce

yurdum insanı

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Adam adam 3 hafta önce

adam biliyor ki vaazlar hep radyodan onun için alıp gideyim de hocalar artık yapsın demiş. müftü efendi niye bu hocalar vaazları kendileri yapmıyor biraz da onları dinleyek hele belki onlar daha iyi anlatır radyodan birşey anlamıyoruz ha.

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Vatandaş 3 hafta önce

şerefsiz işte. camiden hırsızlık yapacak kadar düştünüzmü be :@ yakalanır umarım

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Adam adama cevap 3 hafta önce

Vaazlar radyodan değil çarşı camiin den merkezi olarak tüm camilerde yayınlanıyor.. Cumaya gitme zahmetinde bulunursan böyle yorum yazmış olmak için yazmazsın

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