Camiden radyo çaldı!

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi’nde yer alan Molla Gürani Cami’in içinde bulunan ve vaaz dinlemek için kullanılan eski radyo-kasetçalar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, camide bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kafasında kasketi olan, beyaz montlu kimliği belirsiz şahıs, akşam saatleri yaklaşırken namaz için kapısı açık camiye girdi. Elinde de sarı bir poşet olan kimliği belirsiz şahıs, cami içerisinde bir süre gezindi. Caminin boş olmasını fırsat bilen şahıs, duvara kenarındaki kitaplığın üstünde duran ve vaaz dinlemek için kullanılan radyo-kasetçaları gördü. Camideki güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu fark etmeyen ve etrafını kontrol ettikten sonra camide kendisinden başka kimse bulunmadığına emin olan şüpheli, radyo-kasetçaları alarak hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkıp gitti.

Hırsızlık olayı ise, cami imam hatibinin içeride yaptığı kontrolde ortaya çıktı. Radyo-kasetçaların yerinde olmadığını gören cami imam hatibi, güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



