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Camiden halı ve yolluk çaldı

Elbistan’da Gariplik Camiinin giriş kısmında bulunan halı ve yolluk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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Camiden halı ve yolluk çaldı

Elbistan’da Gariplik Camiinin giriş kısmında bulunan halı ve yolluk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Gariplik Cami’inde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazından sonra kapatılan Gariplik Cami’in giriş kısmına gelen ve elinde bir poşet taşıyan kimliği belirsiz kişi, ilk olarak etrafı kolaçan etti. Caminin kapısını kontrol eden hırsız, gözüne giriş kısmında bulunan halı ve yolluğu kestirdi. Elindeki poşeti yere koyan hırsız, sanki evindeymiş gibi rahat hareketler ve özenle halıyı katladı. Halıyı sırtına alarak yola indiren hırsız, ikinci kez geri döndü. Hırsız, bu kez de ayak basılan tahtaların üzerini örtmede kullanılan yolluğu da aynı şekilde toplayıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise, sabah namazı için camiye gelen imam hatibin fark etmesi ile ortaya çıktı. Cami girişindeki halı ve yolluğun olmadığını fark eden imam hatip, güvenlik kameralarını inceleyince çalındığını anladı.

Cami imam hatibinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kayıtlarını inceledi. Kendisini görüntüleyen kameralara rağmen oldukça rahat bir tavır sergileyen hırsızın eşkâlinden yola çıkarak kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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