Camiden halı ve yolluk çaldı, 40 saat sonra yakalandı

Elbistan’da Gariplik Camiinin giriş kısmındaki halı ve yolluk hırsızlığı olayının 21 yaşındaki şüphelisi, olayı gerçekleştirdikten 40 saat gibi kısa bir sürede polis tarafından yakalandı. Çalınan halı ve yolluk da bulunarak cami imam hatibine teslim edildi.

Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Gariplik Cami’inde 24 Ocak 2017 Salı günü saat 21.15’te yaşanan halı ve yolluk hırsızlığının şüphelisini yakalamak için harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirledi. Camidekilerin yanı sıra çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını da inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, aynı mahallede ikamet eden 21 yaşındaki İ.D. olduğunu belirledi. Olaydan yaklaşık 40 saat gibi kısa bir sürede kimliği belirlenen İ.D.’yi yakalamak için Köprübaşı Mahallesi’ndeki ikametine baskın yapıldı. Şüpheli İ.D., polis tarafından gözaltına alınırken yapılan aramada ise camiden çalınan halı ve yolluk bulundu.