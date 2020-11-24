banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Camideki yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Pınarbaşı mesire alanında bulunan Hz. Ebubekir Camii’nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Camideki yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü
banner17
banner43

Pınarbaşı mesire alanından bulunan Hz. Ebubekir Camii’nden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, camideki alevlere müdahale etti. Alevlerin, ahşap çatıya ulaşmaması için büyük uğraş veren itfaiye ekipleri, hem cami içinden hem de dışarıdan yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangında imam odası olarak kullanılan kısımda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Camideki Yangın Itfaiyenin Müdahalesi Ile Söndürüldü