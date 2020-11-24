Camideki yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Pınarbaşı mesire alanından bulunan Hz. Ebubekir Camii’nden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, camideki alevlere müdahale etti. Alevlerin, ahşap çatıya ulaşmaması için büyük uğraş veren itfaiye ekipleri, hem cami içinden hem de dışarıdan yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangında imam odası olarak kullanılan kısımda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



