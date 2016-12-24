Camideki hırsızlık şüphelisi, cemaat tarafından yakalandı

Elbistan’da bir camide yatsı namazı kılındığı sırada cemaatin askıya astığı ceket ve montlarını karıştıran hırsızlık şüphelisi, cemaat tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin üzerinden çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu çıktığı belirtildi.

Olay, Ceyhan Mahallesi’nde bulunan Himmet Baba Cami’inde meydana geldi. Yatsı namazının vitri kılındığı sırada cemaatin arka taraflarında oturan bir şahıs, ayağa kalkarak camiden çıkmak için kapıya yöneldi. Askıdaki kabanını alıyormuş gibi yapan şahsın şüpheli hareketleri, cemaatten bir vatandaşın dikkatini çekti. Bir süre izlemede kalan vatandaş, şüphelinin cemaate ait kaban ve ceketlerin ceplerini karıştırdığını gördü. Bunun üzerine ayağa kalkan vatandaş, hemen caminin kapısını kapatarak durumu cemaattekilere anlattı. Cemaatte bulunanlar, hemen askıdaki ceketlerini kontrol etti. Bir vatandaşın ceketine koyduğu cüzdanının yerinde olmadığı anlaşıldı. Kayıp cüzdan kısa süre sonra caminin bir köşesine atılmış vaziyette bulundu. Bunun üzerine durum hemen polise bildirildi. Polis ekipleri, isminin A.K. olduğu öğrenilen şüpheliyi, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şahsın yapılan üst aramasında bulunan cep telefonunu kontrol eden polis ekipleri, söz konusu cihazın aynı gün içerisinde başka bir yerden çalındığını belirledi.

Hırsızlık şüphelisi A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.