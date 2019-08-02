Cami ve mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Elbistan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ayrıca bayramdan 1 gün önce caddelerin yıkanacağı belirtildi.

Cami ve mescitler ile mezarlıklarda sürekli olarak temizlik-bakım onarım gibi çalışmalarını sürdüren Elbistan Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde kurban bayramlarını geçirmeleri için kolları sıvadı.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkımızın daha temiz ve ferah bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda daha önce periyodik olarak devam eden cami ve mezarlıklarımızda ki temizlik ve bakım onarım çalışmalarımız için ekip sayımızı artırdık.

İlçemiz genelinde ki tüm camilerimizde ve mescitlerimizde her türlü temizlik yapılarak bayram namazı için hazır hale getirilecek. Diğer yandan vatandaşlarımızın kabir ziyaretleri için her türlü tedbir alınmış ve mezarlıklarımızda ki eksiklikler için bakım-onarım ve temizlik çalışmaları başlayacaktır. Diğer yandan Kurban Bayramından bir gün önce caddelerimiz yıkanarak pırıl pırıl bir hale gelecektir.

Şehitlerimiz unutulmadı

Özellikle bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizin mezarlık içerisindeki şehitliklerimizde de özel bir mobil ekibi ile sürekli olarak temizliği gibi her türlü bakımları aralıksız yapılacaktır. Kısacası vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü tedbirlerimiz alınmış durumdadır” ifadelerine yer verildi.



