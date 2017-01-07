Cami tarlalarının satışı durduruldu

Balıkçıl Mahalle Muhtarı Cuma Ayhan, geliri mahallelerindeki cami, okul, Kur’an Kursu gibi yerlerin giderleri için harcanan köy tüzel kişiliğine ait ‘cami tarlalarının’ Elbistan Belediyesi’nin borçları karşılığında icra yoluyla satılması işleminin, şimdilik durdurulduğunu söyledi.

Elbistan’a bağlı birçok mahallede ‘cami tarlası’ olarak bilinen araziler bulunuyor. Hemen hemen her mahalledeki bu tarlalar, sahipleri tarafından ‘hayır işleri’ için hibe ediliyor. Yıllardır da mahalledeki başta camiler ve Kur’an Kurslarının giderleri, bu tarlalardan elde edilen gelirlerle karşılanıyor. Köy tüzel kişiliğine ait olan bu cami tarlaları, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Yasası doğrultusunda Elbistan Belediyesi’ne geçti. Elbistan Belediyesi’nin tasarrufu altına giren bu tarlalar, son dönemde belediyenin bazı borçları dolayısıyla satılmaya başlanması, başta muhtarlar olmak üzere mahalle halkının da tepkisine neden oldu. Basın açıklaması ile bu duruma tepki gösteren mahalle muhtarlarından Balıkçıl Mahalle Muhtarı Cuma Ayhan, sorunun çözümü için Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile yaptıkları görüşmenin ardından gelinen son noktayı kamuoyu ile paylaştı.

Cami tarlalarının satışlarının durdurulması yönünde şifahi olarak bir karar verildiğini kaydeden Ayhan, “Köylerimizin, yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalle statüsüne geçmesinin ardından, babalarımız ve dedelerimizin zamanında cami ve köy giderlerinde kullanılması için bağışladığı tarlalar ve araziler, söz konusu bu kanun ile beklenmedik bir şekilde Elbistan Belediyesi adına geçmiştir. Bu tarihten sonra bahse konu bu arazilerden bazıları, Elbistan Belediyesi’nin borçlarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılmıştır. Kendi mahallemizde de bir cami arazisi icra yoluyla satışa çıkarılmıştır. Tüm bu işlemler, bu durumdaki mahalle halklarını derinden üzmüş ve kırmıştır” dedi.