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Camı kırarak içeri girdi, suçüstü yakalandı

Elbistan’da camını kırarak girdiği bakkaldan para çalmak isteyen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Camı kırarak içeri girdi, suçüstü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçede rutin asayiş kontrollerini sürdüren polis ekipleri, bir bakkalın camının kırık olduğunu ve içeride de bir şahsın bulunduğunu fark etti. Bakkaldaki şahsın, hırsızlık şüphelisi olacağını değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Para çalmak istediği belirlenen şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de bakkalda çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 


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