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Cami-gençlik buluşması, tatlı ikramı ile son buldu

1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Çarşı Atik Cami’inde cami-gençlik buluşması gerçekleştirildi.

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Cami-gençlik buluşması, tatlı ikramı ile son buldu

1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Çarşı Atik Cami’inde cami-gençlik buluşması gerçekleştirildi. Namaz sonrasında ise gençlere ve cemaate tatlı ikramında bulunuldu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, tüm ülkede olduğu gibi Elbistan’da da değişik aktivitelerle kutlanmaya başlandı. Hafta kapsamında Elbistan İlçe Müftlüğü ve Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği programla cami-gençlik buluşması gerçekleştirildi. Öğle namazında cemaatle birlikte saf tutan Gençlik Merkezi’ne üye gençler ve vatandaşlara namaz sonrasında da tatlı ikramında bulunuldu.

Organize sonrasında bir değerlendirme yapan Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, haftanın ana temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami ve Kitap” olarak belirlendiğini söyledi.

Müftü Demirel, “30 yıldır Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Ekim ayının ilk haftası coşku ile kutluyoruz. Hafta vesilesiyle paneller, açık oturumlar, çeşitli faaliyetler tertipliyor cami ve camiye cemaat olma ve camiye dikkat çekme anlayışımızı yenilemeye gayret sarf ediyoruz. Camilerimizi sosyal hayatın merkezi kılmaya, cami, mabet ve camide birlik anlayışımızı güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Kim olursa olsun, cami Allah'ın evi herkesi davet ediyoruz. Bu şuur etrafında birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevgiyi ve saygıyı perçinlemeye çalışıyoruz. Bu gün de Elbistan Gençlik Merkezimize üye gençlerimizle birlikte saf tuttuk. Dua ettik. Namaz sonrasında da tatlı ikramımız oldu. Cenab-ı Allah, bu haftayı bizlere, Elbistan’daki kardeşlerimize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile kılsın” dedi. 

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