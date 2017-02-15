Camekândaki KPSS hazırlık kitapları çalındı

Elbistan’da bir kırtasiye dükkânının önünde duran camekânlardaki sınavlara hazırlık kitapları, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadioğlu Caddesi’ndeki bir kırtasiye dükkânında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkânını açmak için gelen işyeri sahibi, sınavlara girecek öğrenci ve adaylara satmak amacıyla sınavlara hazırlık kitapları koyduğu camekânlardan birinin kilitli kapağının açık olduğunu gördü. İşyeri sahibi, yaptığı kontrolde kilidin kırıldığını ve camekânın içinde bulunan çoğu KPSS olmak üzere sınavlara hazırlık kitaplarının yerinde olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kameralarını izleyen işyeri sahibi, hırsızlık olayının gece saatlerinde gerçekleştiğini anladı. İşyeri sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, camekânda ve dükkânda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de alan polis ekipleri, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.