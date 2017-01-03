Cam silerken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Ankara’daki evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek 5. kattan zemine düşen Elbistanlı kadın, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Kuşkondu Sokak’ta meydana geldi. Aslen Elbistan’a bağlı Küçükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 53 yaşındaki Güler Yıldız, 5. kattaki evinin camlarını silmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Yıldız, metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. Yıldız'ın düştüğünü gören yakınları, yardımına koşsa da talihsiz kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yıldız'ın cenazesinin Ankara’daki işlemlerin ardından havayolu ile Malatya’ya, oradan da Elbistan’a getirilerek doğum yeri olan Küçükyapalak Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.