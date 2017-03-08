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Çam ağacı elektrik direği oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kalekaya Mahallesi Sümbüllü kırsalında 45 yıllık çam ağacı budanarak, bulunduğu noktada elektrik direği yapıldı. Çam ağacının 2 metre yanında boş elektrik direği olmasına rağmen ağacın...

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Çam ağacı elektrik direği oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kalekaya Mahallesi Sümbüllü kırsalında 45 yıllık çam ağacı budanarak, bulunduğu noktada elektrik direği yapıldı. Çam ağacının 2 metre yanında boş elektrik direği olmasına rağmen ağacın budanarak, enerji nakil hattı ve elektrik fincanlarının çamın tepesine monte edilmesi, çevre sakinleri arasında şaşkınlık ve tedirginlikle karşılandı.

Köylüler ve bölgede çobanlık yapan vatandaşlar, enerji nakil hattı ve elektrik fincanlarının çamın tepesine monte edilmesinden tedirgin olduklarını dile getirdiler.

Enerji nakil hattı geçirilen çam ağacının altında sürülerini otlatan çobanlar ve bölgeye dinlenmek için gelen köy sakinleri, bu duruma karşı çıkarak, enerji hattının yeniden direğe bağlanmasını ve tellerin yükseltilmesini istediler.

Sümbüllü kırsalında çobanlık yapan Ahmet Doruk, “Biz bu çam ağacının olduğu bölgede koyun güdüyoruz. Ben bu koyunların başında durmasam koyunlarım çam ağacına değdiği zaman elektrik akımına kapılarak ölecekler. Bize yazık değil mi bizim geçim kaynağımız bu koyunlar. Köylülerimiz bu elektrik konusunda çok rahatsızlar. Bazı zamanlarda 1 hafta 10 gün elektriksiz kalıyoruz” dedi.

Kalekaya Mahallesi sakinlerinden Ali Biricik ise tellerin yerlere uzandığını, elektrik direği yerine çam ağacına bağlanan tellerin bölgede yaşayan insanlar açısında tehdit oluşturduğunu ve çocukların ellerini uzatsa bu tellere uzanabileceğini, akıma kapılarak ölebileceklerini söyledi.
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