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Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Çalışmak için gittiği Antalya’da yüksekten düşen 42 yaşındaki Afşinli işçi, hayatını kaybetti.

Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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 Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir de çeşitli illerdeki inşaat projelerinde çalışan 42 yaşındaki Ümit Ata’yı ecel Antalya’da yakaladı. Antalya’da süren bir inşaatta montaj ustalığı yapan Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ata’nın cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından baba ocağı Küçük Tatlar Mahallesi’ne getirilerek defnedileceği bildirildi.

 


Yerel Manşetler
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