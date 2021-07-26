Çalıştığı inşaatın 4.katından düşen işçi ağır yaralandı

Elbistan’da çalıştığı inşaatın 4.katından düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Odacıoğlu Sokak üzerinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan K. (17) adlı işçi, inşaatın 4.katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Talihsiz gencin düştüğünü fark eden diğer işçilerin ihbarı sonucu bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ilk müdahalesi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan. K., buradan da ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.