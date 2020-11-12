Çalışmaya gittiği Aydın’da kaza kurbanı oldu

Olay, Aydın’ın Söke ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Yusuf Er, bir süre önce pamuk toplamak amacıyla Söke’ye gitti. Tarladan dönen Er’in yönetimindeki traktör, Hasan Ekiz’in (62) kullandığı 09 SZ 107 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerinde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Er'in cansız bedeni, Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Er’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.