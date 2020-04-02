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Çalışanlar belge ile dışarı çıkacak, keyfi alışveriş için sokağa çıkılmayacak

Elbistan’da çalışanlara, işyerlerinden alacakları belge ile sokağa çıkma zorunluluğu getirilirken tüm vatandaşlar için de gıda ve ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlar dışında alışveriş için sokağa çıkmak da yasaklandı.

Çalışanlar belge ile dışarı çıkacak, keyfi alışveriş için sokağa çıkılmayacak
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda, Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda; çalışanlar, işyerlerinden alacakları, çalışma saatlerini de içeren işyerinde çalıştığına dair belgeyi yanlarında bulunduracak. Gıda, ilaç gibi zorunlu alışverişler, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olanlar için ikametgahına en yakın yerlerden karşılanacak. Zorunlu alışveriş dışında, alışveriş amaçlı sokağa çıkılmayacak. Banka ATM’lerinden yapılacak işlemler, ikametgaha en yakın ATM’den yapılabilecek.  Tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevu belgesi ilgililerin yanlarında bulunacak. Sayılmayan diğer iş ve işlemler de ikametgaha en yakın yerlerden karşılanacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem tesis edilecek.


Yerel Manşetler
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