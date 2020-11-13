Çalıntı motosiklet için internete ilan verince JASAT’a yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde bir vatandaşın motosikleti, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bölgedeki yol güzergâhlarında bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen Jandarmanın Dedektifleri, aradıkları ipucuna ise internetteki bir araç satışı sitesinde ulaştı. Çalınan motosikletin internet üzerinden satılmak istediğini belirleyen Jandarmanın Dedektifleri, ilanın Afşin ilçesinden verildiğini belirledi. Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese müşterek operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, Ekinözü’nden çalınan motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çalınan motosikletine tekrar kavuşan vatandaş ise JASAT, Ekinözü İlçe Jandarma Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.