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Çaldıkları eşyaları akrabalarına hediye etmişler

Kahramanmaraş’ta evlerden hırsızlık yapan şebeke üyelerinin çaldıkları eşyaları satamayınca akrabalarına hediye ettiği ortaya çıktı.

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Çaldıkları eşyaları akrabalarına hediye etmişler
Kahramanmaraş’ta evlerden hırsızlık yapan şebeke üyelerinin çaldıkları eşyaları satamayınca akrabalarına hediye ettiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 15 ayrı evden hırsızlık yapan şebeke, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Operasyonda ikametlerden çalınan televizyon, et makinesi, ses sistemi, av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan malzemeler el geçiren polis, ev sahiplerine çalınan eşyalarını teslim etti. Gözaltına alınan M.B. (27), İ.F.Ö. (21) ile F.Y.'nin (19) çaldıkları eşyaları satamayınca akrabalarına hediye ettikleri öğrenildi.
Çalınan eşyaları teslim alan vatandaşlar, kısa zaman içerisinde hırsızları bulan emniyet teşkilatına teşekkür etti. (İHA)
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