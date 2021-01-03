Çağrı Giyim’den 30. yıla özel indirim kampanyası

Bay ve bayan giyimde Elbistan’ın önde gelen firmalarından olan Çağrı Giyim, 30. yıla özel yüzde 30, 40 ve 50’ye varan indirim kampanyası düzenledi.

İşletme yetkilileri, 30. yıla özel başlattıkları kampanyanın 4 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağını belirterek, “Erkek giyimde ceket, pantolon, gömlek, triko modellerinde bayan giyimde ise abiye pardösü, tunik, triko, pantolon modellerinde yüzde 30, 40 ve 50’ye varan indirim kampanyamızı başlattık. 4 Ocak-10 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyamızdan tüm vatandaşlarımız faydalanabilirler” diye konuştular.

Covid-19 salgınını nedeniyle de sosyal medya üzerinden alışveriş dönemini başlattıklarını kaydeden Çağrı Giyim yetkilileri, şunları söylediler:

“Bu sıkıntılı süreçte en çok alışveriş alışkanlığımız değişti. Bundan dolayı biz de mağazamızdan sosyal medya üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize kapıda ödeme seçeneği ile hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinde de Elbistan merkezdeki müşterilerimize kapıda ödeme seçeneği ile hizmet vermeye devam ettik. Siparişlerimizi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde dışarıya çıkamayan ve sosyal medya sayfamızdan bizleri takip eden vatandaşlarımız alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. Vatandaşlarımız bu uygulamamızdan gayet memnun kaldılar. Ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığımız satışlarımızda sadece Elbistan’la sınırlı kalmadık. Yurtiçi ve yurtdışı satışlarımız da oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığımız satışlarımız yurtiçi ve yurtdışından da yoğun talep gördü. Ülkemiz ve dünyanın kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtulması diliyoruz.”







