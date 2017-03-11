Çağrı Giyim, yeni sezonuna hazır

Elbistan’da bay ve bayan giyiminde 25 yıldır hizmet veren Çağrı Giyim, geniş bir koleksiyonla 2017 yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Bay ve bayan giyimde ürün çeşitliliğini artırarak yaz sezonuna hazırlanan Çağrı Giyim, rahatlık ve şıklıktan ödün vermiyor.

Mağaza sorumluları Vural Çoban ve Durdu Güzel, bayan giyimde pardösü, tesettür giyim, eşarp ve çanta çeşitleri ile erkek giyimde ise spor ve klasik modellerde geniş ürün yelpazesi ile hizmet verdiklerini belirterek şunları söylediler:

“Bay ve bayan giyimde günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen rahat ve spor kıyafetler, bu yaz sezonunda da kombinlerin baş tacı olacak. Bayan giyimde Zühre Pardesü, Doku Pardesü, Puane, Famalin, Alvina bayan giyim ile Levador, Armine, Zühre ve İpek eşarp modellerinde geniş ürün yelpazesi ile bayanlara hizmet veriyoruz. Erkek giyimde ise mentaç, klişe gibi markalarda yaz sezonuna hazırız. Sarar marka takım elbise ve damatlıklarda da stoklarla sınırlı kampanyamız mevcut. 25 yıllık tecrübemizle Elbistan halkına hizmet veriyoruz. Elbistan’da marka ve şık giyinmeyi seven bay ve bayanları işyerimize bekliyoruz.”



