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Cafe My hizmete açıldı

İşletmeciliğini Yasin Arıcı’nın yaptığı Cafe My, düzenlenen mütevazı bir törenle hizmete açıldı.

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Cafe My hizmete açıldı

            İşletmeciliğini Yasin Arıcı’nın yaptığı Cafe My, düzenlenen mütevazı bir törenle hizmete açıldı.

Göktürk Caddesi Proma AVM karşında hizmet verecek olan Cafe My’ın açılış kurdelesini, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ile işletme sahibi Yasin Arıcı birlikte kestiler.

Yasin Arıcı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İşyerimizde waffle, kumpir, pizza, hamburger ve diğer fast food ürünlerini müşterilerimizin damak zevkine sunacağız. Dibek kahvesi, Halep kahvesi, közde çay ve közde kahve çeşitleri ile farklı tatları Elbistan halkının beğenisine sunacağız. Sabah saat 07.00’den gece 24.00’a kadar hizmet vereceğimiz cafe restaurantımızda Çarşamba ve Cumartesi akşamları canlı müzik keyfi yaşatacağız. Ayrıca müşterilerimizin güzel bir hafta sonu geçirmeleri için hafta sonu sabahları açık büfe kahvaltı hizmeti vereceğiz.” 


Cafe My'ın açılış kurdelesi kesildi

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elbistanlı 5 gün önce

Halepte savaş .Kayseride patlama muslumanlık Öluyor siz cafe açın.

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vatandas 5 gün önce

Türkçe bir isim bulamamislarmi

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mete46 3 gün önce

Hayırlı olsun kardeşim.
Ama olmamış, kim canlı müzikli cafe'de portakal suyu içer bilemedim...

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Sait anteplioglu 5 gün önce

Hsyırlı olsun

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