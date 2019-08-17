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Caddeler ve kaldırımlar deterjanlı su ile yıkandı

Elbistan Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ardından oluşan çevresel atıklar ve olumsuzlukların giderilmesi için cadde, sokak ve kaldırımları, deterjanlı ve tazyikli su ile yıkamaya başladı.

Caddeler ve kaldırımlar deterjanlı su ile yıkandı
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Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Elbistan Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ardından özellikle şehir merkezinde kalan ana cadde ve meydan ile kaldırımlarda deterjanlı su ile temizlik çalışması başlattı. Kurban Bayramı’nda oluşan kan ya da çevresel atıklardan temizlenip daha hijyenik bir hale getirilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Temizlik çalışmaları için trafik yoğunluğunun azalmasını bekleyen ekipler, gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı. İlk etapta İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı ve Ahmet Karacabey Caddesi, tankerlerle getirilen deterjanlı ve tazyikli su ile yıkandı. Temizlik araçları da yıkama ekiplerine destek verdi. Yıkama işleminin trafik yoğunluğuna göre önümüzdeki günlerde diğer cadde ve sokaklara kaydırılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, cadde ve sokaklardaki köpüklü su ile yıkama işlemlerinin, halk ve çevre sağlığını korumadaki önemine değinildi.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasındaki atıkların doğurduğu hijyenik olmayan kötü koku ve görüntülerin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Elbistan Belediyesi olarak halkın genel sağlığını ilgilendiren tüm konularda hassasiyetimizi en üst seviyede tutuyoruz. Bu çerçevede de Kurban Bayramı’nın ardından cadde ve sokaklarımızda deterjanlı su ile temizlik çalışmalarımız başlatmış bulunuyoruz. Çalışmaların ilk gününde Ahmet Karacabey Caddesi ile İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı, tazyikli-köpüklü su ile temizlendi. Özellikle bu dönem havaların ısınması ile çevreye kötü koku ve insan sağlığını etkileyebilecek bakteri oluşumunu engellenmesi bakımından bu çalışma büyük bir önem taşımaktadır. Halkımızın da son derece memnun olduğu bu çalışmayı, trafik yoğunluğu göz önünde bulundurarak diğer caddelerimizde de peyderpey devam ettireceğiz” denildi.






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Hüseyin 6 gün önce

Suyumuz temiz mi ki ?!!!

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Cevre 6 gün önce

Kardes o döktünüz sular nereye gidiyor,Ictimiz suya gidiyor ondan sonra bütün canlilara yazik degilmi.
Ama ne gelirse Mevlam dan gelir devam birde Haci Sakirle yikayin ne olur olmaz .


Devam.

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Ali 6 gün önce

Bunlar değil de havanın temizlendiği günleri görecekmiyiz acaba???

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Mesut 5 gün önce

İçtiniz suyunda temizleyi 15 temmuzdan beri çeşmeden su içmedik

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vatandaş 5 gün önce

su dolumu yapılan yer çöpten kanalizasyona mikrop virüs salgın yuvası.
ceyhanın temiz yerinden doldurun bari

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Bir garip Elbistanlı 4 gün önce

Hangi yolu yıkacaklar? Yol varda biz mi bilmiyoruz?

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Vatandaş 6 gün önce

Başkan gibi başkan helal olsun

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ahmet 4 gün önce

elbistanlılar ne kadar eğitimsizsiniz.

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Faruk 4 gün önce @ahmet

Eğitimli ( ! ) Sn. Ahmet Bey ; özel isimler yazılırken büyük harfle başlanarak yazılır ! Örnek ; A hmet , E lbistan gibi...

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