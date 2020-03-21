Cadde ve sokaklarda koronavirüs temizliği

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Çalışmaların startını Ahmet Karacabey Caddesinden veren ekipler, caddeleri ile güzergâh üzerindeki kaldırımları yıkadıktan sonra ara sokakları da tazyikli su ile temizlik yaptı.

Yıkama çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dünya genelinde birçok ülke ve millet bir salgınla mücadele ediyor. Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. İlçemiz genelinde cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları başlattık. İlk olarak Ahmet Karacabey Caddesinden başlayan çalışmamız tüm caddelerde devam edecektir. İlaçlama esnasında doğaya da zarar vermemek adına dezenfeksiyon ilaçları ve sıvı sabun kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini yerelimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız” ifadelerine yer verildi.

Parklarda mangal ve piknik yasaklandı

Elbistan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda ilçedeki tüm parklar ve mesire alanlarında piknik yapmanın ve mangal yakmanın yasaklandığını duyurdu.





