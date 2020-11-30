Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin ana cadde ve sokakları boş kaldı. Ülke genelinde söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı. Elbistan’da ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Aynı zamanda karantina kuralını ihlal eden 1 kişi, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurdu’na gönderildi. Polis ekipleri, maske takmayan 10 şahsa da kişi başı 900’er TL idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, “Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.











