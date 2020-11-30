İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, “Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Elbistan’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 13 kişiye idari para cezası kesildi.
30 Kasım 2020 Pazartesi 17:12
İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, “Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.