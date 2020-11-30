Çabukel: “Kahramanmaraş depreme hazır değil”

Çabukel, AFAD’ın olası bir depremde ildeki 20 bin binanın yıkılma riski altında olduğuna dair öngörüde bulunduğunu belirterek, bu tehlikeye karşı topyekun bir mücadele başlatılmasının önemine dikkati çekti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, deprem tehlikesi ile ilgili olarak hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Çabukel, çalışma ile ilgili olarak, şunları söyledi:

“Dört bir yanı cennet olan güzel ülkemiz derinlerinde korkunç bir tehlike barındırıyor. Türkiye, aktif tektonik kuşak üzerinde yer alıyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde her an ciddi depremler meydana gelebilir ve telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkabilir. Şu anda, biz bu konuyu konuşurken dahi, ülkemizin farklı yerlerinde şiddetleri birbirinden farklı yüzlerce deprem meydana geliyor. Biz; İzmir'de, Van'da, Düzce'de, Gölcük'te meydana gelen depremlerin Kahramanmaraş'ta yaşanmasını istemiyoruz. Bu sebeple yönetim kurulumuz ve çok kıymetli parti mensuplarımızca şehrimizin ve geleceğimizin huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız.”

Kahramanmaraş'ta Doğu Anadolu fay hattından kaynaklı son deprem 1513 yılında 7.4 büyüklüğünde gerçekleştiğini anımsatan Çabukel, “O günden beri şehrimizde bir deprem olmadı. Bu ne demek biliyor musunuz? Kahramanmaraş büyük bir depreme gebe ve maalesef Kahramanmaraş bu depreme hazır değil. Jeoloji mühendislerinin öngörüsüne göre, Kahramanmaraş'ın da üzerinde yer aldığı Doğu Anadolu fay hattında büyük bir enerji birikiyor ve enerjisini küçük depremlerle atamayan bu fay, Kahramanmaraş için 7 büyüklüğünün üzerinde bir depremin yakında olduğunu haber veriyor.

Kahramanmaraş AFAD bölge başkanlığında yapılan risk analizi sunumunda, olası bir Kahramanmaraş depreminde 20 bin binanın yıkılma riski altında olduğunun tespit edildiğini biliyor muydunuz? Yeni bir fay hattından bahsediyoruz. 20 bini aşan binadan bahsediyoruz. Lütfen bu bilgileri küçümsemeyelim, görmezden gelmeyelim. Eğer bugün, bizler bu gerçeklere göz yumarsak geleceğe "unutmadık, aklımızda" söylemleriyle yâd edilecek kara bir gün ısmarlamış oluruz. Vakit geçmeden, pişman olmamak için önlemler alınmalı, halkımız bilinçlendirilmeli, gerekirse tek tek her vatandaşımıza deprem şuuru aşılanmalı. Belediyelerin, üniversitelerin, AFAD’ın, STK’ların, siyasi partilerin, mühendislik odalarının da içinde olduğu bir deprem masası kurulmalı, deprem öncesi ve sonrası için çalışmalar yapılmalıdır.

Bizler, İYİ Parti Kahramanmaraş Teşkilatı olarak atılacak her adımın, alınacak her tedbirin en büyük destekçisi ve gönüllüsüyüz. Yeter ki güzel şehrimiz bir depremle yerle bir olmasın ve çocuklarımız bugün bizim yaşadığımız korkuları yaşamasın” şeklinde konuştu.



